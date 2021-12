Caos sulla Roma-Lido: linea bloccata e navette sostitutive (Di lunedì 20 dicembre 2021) E se dal 31 dicembre il calendario della ferrovia Roma-Lido sarà modificato e verrà riattivata la tratta Lido Centro-Colombo e viceversa, oggi i pendolari hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo guasto. E con l’ennesima interruzione dell’intera linea, tra non pochi disagi e rabbia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021) E se dal 31 dicembre il calendario della ferroviasarà modificato e verrà riattivata la trattaCentro-Colombo e viceversa, oggi i pendolari hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo guasto. E con l’ennesima interruzione dell’intera, tra non pochi disagi e rabbia. su Il Corriere della Città.

