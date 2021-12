Candreva e il derby con la Roma | il messaggio dell’esterno della Sampdoria

(Di lunedì 20 dicembre 2021)sente particolarmente il match contro la, dati i suoi trascorsi alla Lazio: le paroleAntoniosente particolarmente il match contro ladati i suoi trascorsi alla Lazio. L’esterno, al termine del match pareggiato contro il Venezia, punta subito alla gara contro i giallorossi.PUNTA LA– «Dispiace per il risultato, pensiamo subito alla prossima», queste le paroleblucerchiato su Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... e far capire loro che l'impegno profuso, e il coraggio dimostrato dal derby in poi, sono ... Thorsby non ha i piedi di un giocatore qualitativo come Candreva o Damsgaard. Copre praticamente tutto il ...D'Aversa conferma il 4 - 4 - 2 e anche tutti gli interpreti del derby contro il Genoa: in avanti Gabbiadini e Caputo, Thorsby e Candreva sulle fasce. Dall'altra parte Zanetti è costretto a cambiare ...