Cagliari, la rivoluzione parte dai big: out Godin e Caceres, ma a rischiare sono in tanti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lo 0-4 subito dal Cagliari contro l'Udinese rischia di segnare un punto di non ritorno. Fin dal post-partita del match, il ds Capozucca aveva annunciato una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", quelli che rischiano di più sono i big. In particolare, spiccano i nomi di Diego Godin e Martin Caceres, non convocati per la sfida contro la Juventus. Sotto la lente d'ingrandimento anche Dalbert e Keita Balde, ma la lista potrebbe essere ben più lunga. A Torino non ci saranno neppure lo squalificato Marin e l'infortunato Nandez. Gennaio si avvicina ed il club sardo è pronto ad una rivoluzione. SportFace.

