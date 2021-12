“Brigitte Macron è un trans” | la premiére dame furiosa contro le fake news

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Parigi, 20 dic — Non c’è pace per, ciclicamente fatta oggetto di chiacchiericci poco lusinghieri sulla propria persona. All’inizio, aspramente criticata per il consistente divario anagrafico tra lei e il marito Emmanuel; in passato, sbeffeggiata per il modo di vestirsi spesso un po’ troppo «sbarazzino» e «giovanile», e sigmatizzata per la mania delle «spese pazze» con i soldi dei contribuenti; e ora, ecco arrivare le illazioni sulla sua reale identità.e quelle voci sulla sua identità Sì perché da alcune settimane l’inquilina dell’Eliseo è stata bersagliata da insistenti rumors, secondo i qualisarebbe un. Il suo sesso biologico, secondo i gossippari d’Oltralpe, sarebbe quello maschile e ...

GirolamoMaggio : Le fonti di BFMTV affermano che Brigitte Macron è pronta a citare in giudizio coloro che diffondono voci sul fatto… - Al95339963 : RT @ilmessaggeroit: «#brigitte macron è nata uomo», la first lady francese infuriata contro le fake-news: sporgerà denuncia - SecolodItalia1 : “Brigitte Macron è una transessuale”: la Première Dame denuncia haters e fake transfobica del web… - FirenzePost : Francia: Brigitte Macron sporgerà denuncia contro fake news su twitter - ilmessaggeroit : «#brigitte macron è nata uomo», la first lady francese infuriata contro le fake-news: sporgerà denuncia -

Il fotografo Rino Barillari ha intercettato la coppia a passeggio tra i vicoli e nonostante il cospicuo gruppo di guardie del copro al loro seguito,si sono lasciati andare a ...è sempre più esasperata per la crisi politica e di consensi che attraversa il presidente francese. Lo rivela Le Parisien che arriva a raccontare di 'muri dell'Eliseo che tremano per le ...Emmanuel Macron’s wife has found herself under a barrage of online claims that she is transgender, born as a male, with the media pointing the finger at far-right conspiracy theorists.Brigitte Macron sporgerà denuncia contro i fautori delle fake news sulla sua identità. La première dame francese è stata presa ...