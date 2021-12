“Allora cambia lavoro”. Caos a Controcorrente, Veronica Gentili in difficoltà: le ospiti non si risparmiano nulla (Di lunedì 20 dicembre 2021) Volano parole forti a Controcorrente, il programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. A scontrarsi sono due giornaliste: Claudia Peroni, storico volto della Formula 1 di Mediaset e Greta Beccaglia, la giovane inviata di Toscana Tv molestata da alcuni tifosi durante una diretta fuori dallo stadio in occasione della partita tra Empoli e Fiorentina. È la Peroni che parte contro la collega: “Per essere credibile, una donna giornalista deve avere un po’ di grinta”. E ancora: “Quando ci si mette in diretta davanti a una telecamere in un ambiente di sport serve determinazione”, spiega la Peroni che nei giorni scorsi aveva ricordato i palpeggiamenti subiti in diretta dal ferrarista Berger nel 1995. “Erano altri tempi, Allora era goliardia, oggi le chiameremmo molestie”, riconosceva la giornalista del mitico Grand Prix. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Volano parole forti a, il programma di Rete 4 condotto da. A scontrarsi sono due giornaliste: Claudia Peroni, storico volto della Formula 1 di Mediaset e Greta Beccaglia, la giovane inviata di Toscana Tv molestata da alcuni tifosi durante una diretta fuori dallo stadio in occasione della partita tra Empoli e Fiorentina. È la Peroni che parte contro la collega: “Per essere credibile, una donna giornalista deve avere un po’ di grinta”. E ancora: “Quando ci si mette in diretta davanti a una telecamere in un ambiente di sport serve determinazione”, spiega la Peroni che nei giorni scorsi aveva ricordato i palpeggiamenti subiti in diretta dal ferrarista Berger nel 1995. “Erano altri tempi,era goliardia, oggi le chiameremmo molestie”, riconosceva la giornalista del mitico Grand Prix. ...

