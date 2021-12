A Taranto nasce un nuovo bosco urbano. Grazie a Windtre e Arbolia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un bosco urbano da 1.000 alberi a Taranto. Windtre, operatore mobile numero uno in Italia, ha annunciato oggi una collaborazione per Arbolia, società benefit di Snam e Fondazione CDP attiva nella foresta urbana. All’interno del Parco archeologico delle Mura Magno Greche - aree di grande interesse storico nei pressi del centro cittadino - nascerà così una nuova cintura verde. «Siamo molto felici di poter realizzare questo intervento in un luogo molto caro ai cittadini di Taranto e di dare un contributo al miglioramento della qualità dell’aria in questa meravigliosa città» ha commentato Salvatore Ricco, amministratore delegato di Arbolia. «La collaborazione con Arbolia testimonia l’ulteriore crescita del nostro focus sui temi sociali e ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 dicembre 2021) Unda 1.000 alberi a, operatore mobile numero uno in Italia, ha annunciato oggi una collaborazione per, società benefit di Snam e Fondazione CDP attiva nella foresta urbana. All’interno del Parco archeologico delle Mura Magno Greche - aree di grande interesse storico nei pressi del centro cittadino -rà così una nuova cintura verde. «Siamo molto felici di poter realizzare questo intervento in un luogo molto caro ai cittadini die di dare un contributo al miglioramento della qualità dell’aria in questa meravigliosa città» ha commentato Salvatore Ricco, amministratore delegato di. «La collaborazione contestimonia l’ulteriore crescita del nostro focus sui temi sociali e ...

Advertising

fra79Nopadania : RT @levrierog: @fra79Nopadania @GandolfoDomini1 @pbecchi @j_gufo #Puzzer Anno 2014 Nasce il Coordinamento Triestino per opporsi all'assun… - KoinStrom : RT @levrierog: @fra79Nopadania @GandolfoDomini1 @pbecchi @j_gufo #Puzzer Anno 2014 Nasce il Coordinamento Triestino per opporsi all'assun… - levrierog : @fra79Nopadania @GandolfoDomini1 @pbecchi @j_gufo #Puzzer Anno 2014 Nasce il Coordinamento Triestino per opporsi… -