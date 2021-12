Variante Omicron, Speranza: “Non ancora diffusa in Italia, mantenere vantaggio” (Di domenica 19 dicembre 2021) “La Variante Omicron in Italia non è ancora diffusa in modo significativo. Abbiamo un vantaggio e dobbiamo mantenerlo, sappiamo che non durerà a lungo. Ma 10 giorni significano 4-5 milioni di terze dosi e questo può fare la differenza. Giovedì si riunisce la cabina di regia, nessuna decisione è stata presa: faremo le valutazioni sulla base dei dati”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si esprime così sull’emergenza covid, con i rischi legati alla Variante Omicron. Giovedì 23 dicembre si riunisce la cabina di regia, che potrebbe adottare ulteriori misure per contrastare la crescita dei contagi. “C’è un elemento di preoccupazione da parte del governo, sarebbe poco serio non essere preoccupati in una situazione del genere. Ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) “Lainnon èin modo significativo. Abbiamo une dobbiamo mantenerlo, sappiamo che non durerà a lungo. Ma 10 giorni significano 4-5 milioni di terze dosi e questo può fare la differenza. Giovedì si riunisce la cabina di regia, nessuna decisione è stata presa: faremo le valutazioni sulla base dei dati”. Il ministro della Salute, Roberto, si esprime così sull’emergenza covid, con i rischi legati alla. Giovedì 23 dicembre si riunisce la cabina di regia, che potrebbe adottare ulteriori misure per contrastare la crescita dei contagi. “C’è un elemento di preoccupazione da parte del governo, sarebbe poco serio non essere preoccupati in una situazione del genere. Ci ...

