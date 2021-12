Variante Omicron | Germania verso obbligo vaccinale

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach ha escluso un lockdown di Natale, ma ha avvertito che la quinta ondata di Covid-19 non può essere fermata e ha sostenuto l’come unico modo per fermare la pandemia. “Qui non ci sarà un blocco prima di Natale. Ma avremo una quinta ondata” ha detto Lauterbach, parlando all’emittente Ard, sottolineando che è stata superata la soglia critica quanto al numero di persone infette dalla. “Questa ondata non può più essere fermata completamente” ha aggiunto. L’obiettivo a questo punto è “proteggere coloro che sono particolarmente a rischio” rilanciando la campagna, ed educare le persone su ciò che è possibile fare durante le vacanze e su ciò che non lo è. “La mia preoccupazione ora è portare avanti la campagna di ...