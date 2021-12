Variante Omicron, Germania: "Oltre soglia critica ma no lockdown a Natale" (Di domenica 19 dicembre 2021) In Germania non ci sarà un lockdown prima di Natale. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach in un'intervista ad Ard. "Qui non ci sarà un blocco come nei Paesi Bassi prima di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Innon ci sarà unprima di. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach in un'intervista ad Ard. "Qui non ci sarà un blocco come nei Paesi Bassi prima di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 12 mila casi di Omicron. Il totale dei contagi con… - valigiablu : La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - ValeSunny : RT @_arianna: La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - GHERARDIMAURO1 : RT @ClaudioDeglinn2: Il premio Nobel Luc Montagner diceva che non bisognava vaccinarsi in piena pandemia.. altrimenti le varianti sarebbero… -