UNA PANDEMIA DI MANIPOLAZIONE E PAURA – I CRIMINALI SARANNO GIUDICATI (Di domenica 19 dicembre 2021) Nulla sul presunto coronavirus (COVID-19) si basa su fatti e ragioni, a quanto pare. L'intera faccenda è un esercizio di PAURA e MANIPOLAZIONE. Affrontare questi crimini contro l'umanità richiede molto di più di un singolo caso giudiziario. Quando si hanno crimini su così vasta scala da colpire un'intera popolazione, è necessario iniziare a guardare a qualcosa … proviene da Database Italia.

Ultime Notizie dalla rete : UNA PANDEMIA Omicron, Rasi: 'Vicini all'arancione. Se buca vaccino nasce un nuovo virus' ' Se la variante Omicron bucasse completamente il vaccino sarebbe praticamente un altro virus ' e 'sarebbe una pandemia b', ha concluso Guido Rasi. GUARDA IL VIDEO DELL'INTERVENTO: Iscriviti alla ...

Come non fare niente per ritrovare le forze per il nuovo anno Stanchi, sfiniti, in standby: ogni piccolo compito ci sembra più complesso e lungo di quanto non sarebbe stato anni fa. Colpa della pandemia? Anche: sapevamo fare bene alcune cose, avevamo una routine che ora non abbiamo più e ritraovarne una ci fa fatica. Jenny Odell, professoressa della Stanford University e autrice di "Come non ...

"Ci sarà una nuova pandemia". Parola di AstraZeneca Filodiritto Con lo slittino finisce contro una roccia a Piano Battaglia: soccorso Un giovane nisseno di 19 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Petralia Sottana ...

Zona gialla: istruzioni per l'uso! Con l'arrivo del Natale e le nuove varianti di Covid-19 la situazione in Italia si prepara di nuovo a cambiare, tra nuove restrizioni e nuove regole ...

