Torna la mitica Amiga con A500 Mini: sarà un prodotto davvero divertente e con moltissimi videogames storici inclusi (Di domenica 19 dicembre 2021) Gli appassionati di retrogaming possono esultare, è appena stato annunciato dai rappresentanti di Retro Games che The A500 Mini è entrata in produzione. Si tratta della riedizione tascabile del leggendario Amiga 500. The A500 Mini di Retro Games – Adobe StockQuesta notizia arriva dopo l’annuncio relativo al SEGA Astro City Mini V ed alle attività degli scalper di Analogue Pocket. La nuova versione della console contiene le versioni attualizzate di una serie di giochi che hanno avuto successo negli Anni Ottanta e Novanta. Quello che una volta era contenuto nei personal computer specializzati nel gaming come i Commodore, sarà racchiuso in una macchina decisamente più piccola di nuovissima generazione. The A500 Mini ... Leggi su computermagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Gli appassionati di retrogaming possono esultare, è appena stato annunciato dai rappresentanti di Retro Games che Theè entrata in produzione. Si tratta della riedizione tascabile del leggendario500. Thedi Retro Games – Adobe StockQuesta notizia arriva dopo l’annuncio relativo al SEGA Astro CityV ed alle attività degli scalper di Analogue Pocket. La nuova versione della console contiene le versioni attualizzate di una serie di giochi che hanno avuto successo negli Anni Ottanta e Novanta. Quello che una volta era contenuto nei personal computer specializzati nel gaming come i Commodore,racchiuso in una macchina decisamente più piccola di nuovissima generazione. The...

