Sport Invernali oggi: programma 19 dicembre, orari, tv, streaming di tutti gli eventi (Di domenica 19 dicembre 2021) oggi, domenica 19 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport Invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), sci alpinismo, freestyle, slittino, bob e biathlon. Ci sarà anche l'IBU Cup di biathlon. CALENDARIO Sport Invernali oggi (DOMENICA 19 dicembre) 09.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo: individuale maschile e femminile Adamello – Nessuna copertura tv 09.30 Slittino, Coppa del Mondo: singolo femminile Igls – fil-luge.org 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante maschile Alta Badia – Rai2, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player 10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo: semifinali team sprint tl Dresda – EuroSport Player, discovery+ 10.00 Combinata ...

