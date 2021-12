Sofia Goggia conquista il supergigante in Val d’Isere: “Una delle mie gare più belle” (Di domenica 19 dicembre 2021) Val d’Isere – Continua il momento magico di Sofia Goggia, che ha dettato legge nel supergigante di Coppa del mondo in programma in Val d’Isère, in Francia, in una giornata che ha visto anche Elena Curtoni chiudere al terzo posto, a 51 centesimi. La 29enne campionessa bergamasca, alla quinta gemma stagionale dopo il triplete di Lake Louise e la discesa della prima giornata di gare in Val d’Isère, si è imposta nettamente, contenendo nella parte alta a lei meno congeniale e liberando la sua sciata da metà percorso in giù, fissando il cronometro sul tempo di 1’19”23. Con la sedicesima vittoria in carriera, quinta in supergigante, ha agganciato al secondo posto della classifica all-time la leggenda Deborah Compagnoni, ponendosi dietro alla compagna di squadra Federica Brignone, prima in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 dicembre 2021) Val– Continua il momento magico di, che ha dettato legge neldi Coppa del mondo in programma in Val d’Isère, in Francia, in una giornata che ha visto anche Elena Curtoni chiudere al terzo posto, a 51 centesimi. La 29enne campionessa bergamasca, alla quinta gemma stagionale dopo il triplete di Lake Louise e la discesa della prima giornata diin Val d’Isère, si è imposta nettamente, contenendo nella parte alta a lei meno congeniale e liberando la sua sciata da metà percorso in giù, fissando il cronometro sul tempo di 1’19”23. Con la sedicesima vittoria in carriera, quinta in, ha agganciato al secondo posto della classifica all-time la leggenda Deborah Compagnoni, ponendosi dietro alla compagna di squadra Federica Brignone, prima in ...

