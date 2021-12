Riappare Peng Shuai | chiacchiera con Yao Ming

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo le polemiche delle scorse settimane e alcune brevi apparizioni pubbliche, torna a farsi vedere la tennista cinese. Stavolta, è stato diffuso un breve video in cui è intenta a parlare ...

Dopo le polemiche delle scorse settimane e alcune brevi apparizioni pubbliche, torna a farsi vedere la tennista cinese Peng Shuai. Stavolta, è stato diffuso un breve video in cui è intenta a parlare con l'ex cestista Yao Ming. Chen ha pubblicato una foto di Peng e Yao in posa con altre due stelle dello sport cinese, il velista Xu Likia e l'ex tennistavolista Wang Liqin. Video diffuso su Twitter da una giornalista Global Times. L'ex tennista - scomparsa dopo le accuse sessuali a un alto dirigente cinese - era a Shanghai a un evento promozionale. Adesso però Peng Shuai è riapparsa in videoconferenza con Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale: la tennista ci ha tenuto a rassicurarlo sulle sue condizioni, dopo che il mondo ...