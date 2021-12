Quanto è verde il tuo albero di Natale? (Di domenica 19 dicembre 2021) L’albero di Natale è una tradizione irrinunciabile per la quasi totalità delle famiglie italiane: l’85 per cento, secondo i dati diffusi da Coldiretti, lo addobberà anche quest’anno, facendo splendere le luci e diffondere l’atmosfera natalizia nelle case. Se l’usanza dell’albero non viene messa in discussione, ad accendere il dibattito già da alcuni anni, è una domanda ben precisa, che riguarda l’impatto ambientale dell’albero natalizio: è più ecologico quello vero o quello finto? La risposta, che potrebbe sembrare scontata, in realtà non lo è. Molti infatti ritengono che i modelli sintetici siano più ecologici, in Quanto la loro scelta evita di abbattere alberi veri, che quasi certamente morirebbero, salvaguardando in questo modo le foreste. Ma la questione non è così semplice, e la risposta su quale ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021) L’diè una tradizione irrinunciabile per la quasi totalità delle famiglie italiane: l’85 per cento, secondo i dati diffusi da Coldiretti, lo addobberà anche quest’anno, facendo splendere le luci e diffondere l’atmosfera natalizia nelle case. Se l’usanza dell’non viene messa in discussione, ad accendere il dibattito già da alcuni anni, è una domanda ben precisa, che riguarda l’impatto ambientale dell’natalizio: è più ecologico quello vero o quello finto? La risposta, che potrebbe sembrare scontata, in realtà non lo è. Molti infatti ritengono che i modelli sintetici siano più ecologici, inla loro scelta evita di abbattere alberi veri, che quasi certamente morirebbero, salvaguardando in questo modo le foreste. Ma la questione non è così semplice, e la risposta su quale ...

