Olanda, lockdown da domani per le vacanze di Natale. In Austria quarantena per i non immunizzati, in Svizzera serve sempre un tampone (Di domenica 19 dicembre 2021) L' da domani andrà . Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione della massima restrizione a partire da domani per le festività di Natale, per far fronte alla crescita della ... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) L' daandrà . Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione della massima restrizione a partire daper le festività di, per far fronte alla crescita della ...

AngeloSantoro : La Svezia ha appena 19,4 abitanti per kmq. L’Italia ne ha 189 per kmq. Ricordatelo qualcuno prende ad esempio la Sv… - Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - rosariob12 : RT @Torrenapoli1: Olanda Lockdown England lockdown Germania lockdown Austria lockdown Qua invece si critica il Green pass per il ristor… - iltrumpo : RT @rostokkio: Olanda in #lockdown, negozi chiusi fino al 14 gennaio. Tanto guardavo solo le vetrine. -