Il Milan cade contro il Napoli e fa un regalo all'Inter. Beffa per i rossoneri al 90'

Advertising

DamianoZoffoli : RT @fcin1908it: Il #Milan cade e resta a -4: #Inter meravigliosa, campione d’inverno con una giornata d’anticipo - GaetanoMilano74 : Il Milan cade in casa contro il Napoli e l’Inter vola a +4 su entrambe. L’Inter con una giornata d’anticipo è campi… - elbauscia : RT @fcin1908it: Il #Milan cade e resta a -4: #Inter meravigliosa, campione d’inverno con una giornata d’anticipo - Zincoritorna : @rabiotmachia Giroud cade travolto da jesus (mi pare) entrambi sono a terra con Giroud dietro/sotto jesus, jesus co… - gjoegl : Il Milan cade come le pere mature dall'albero?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cade

Goal.com

Con questo successo e con la consuegente sconfitta dell'Atalanta in casa contro la Roma di Mourinho, il Napoli passa dal quarto al secondo posto agganciando proprio ila quota 39 e lasciando i ...Ilin casa: è la sua terza sconfitta in campionato, mentre il Napoli torna a vincere dopo due ko e rilancia la sfida all'Inter, pur sapendo che ovviamente sarà molto difficile mantenere il ...Massa annulla un gol l a Kessie, per un fuorigioco di Giroud. La moviola di DAZ fa chiarezza sull’episodio. GOL ANNULLATO A KESSIE. Il Napoli batte il Milan grazie ad un gol di ...Se lo avessero predetto a Simone Inzaghi qualche settimana fa, probabilmente non ci avrebbe creduto neppure lui ...