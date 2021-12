Green Pass per andare a scuola: Salvini e Meloni dicono no (Di domenica 19 dicembre 2021) L'appello di molti sindaci di area centrosinistra per introdurre subito il Green Pass anche nelle scuole per salvare la didattica in... Leggi su europa.today (Di domenica 19 dicembre 2021) L'appello di molti sindaci di area centrosinistra per introdurre subito ilanche nelle scuole per salvare la didattica in...

Advertising

borghi_claudio : Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO s… - CottarelliCPI : Visto che tanti ancora non capiscono, ripeto (repetita iuvant): il green pass è giusto perché chi non è vaccinato h… - GassmanGassmann : La probabile estensione del green pass solo se vaccinati ad altre categorie lavorative, spero includa anche i set c… - CNike60 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Sono nel caos, se la prendono coi bimbi Dad a manetta, scuole chiuse in anticipo e ora… - FilippiGeo : RT @07Emmedi: l'uomo del 'Britannia' ha favorito la diffusione del contagio, millantando che i vaccinati con green pass non diffondono il v… -