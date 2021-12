Giudice: in Serie A un turno a Marin e Barella (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi diasputati ieri in Serie A e validi per la 18/a giornata d'andata, ha multato di 10 mila euro la Roma, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilsportivo della Lega Calcio diA, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi diasputati ieri inA e validi per la 18/a giornata d'andata, ha multato di 10 mila euro la Roma, ...

Advertising

sportli26181512 : Serie A, il giudice multa Roma, Juve e Atalanta: Una giornata di squalifica a Marin e Barella… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, multe per Roma, Juventus e Atalanta, squalificati Barella e Marin - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, multe per Roma, Juventus e Atalanta, squalificati Barella e Marin - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, multe per Roma, Juventus e Atalanta, squalificati Barella e Marin - apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, multe per Roma, Juventus e Atalanta, squalificati Barella e Marin -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Serie Giudice: in Serie A un turno a Marin e Barella Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi diasputati ieri in Serie A e validi per la 18/a giornata d'andata, ha multato di 10 mila euro la Roma, ...

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di squalifica a Barella e Marin Gerardo Mastrandrea ha comunicato le proprie decisioni in merito all'ultima giornata della Serie A 2021/2022 di calcio. Il Giudice Sportivo ha sancito la squalifica per un turno dei calciatori Nicolò Barella e Razvan Marin , militanti rispettivamente tra le fila di Inter e Cagliari. Ammenda ...

Giudice: in Serie A un turno a Marin e Barella - Calcio Agenzia ANSA Calcio: giudice; in Serie A un turno a Marin e Barella (ANSA) – ROMA, 19 DIC – Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi diasputati ieri in Serie A e validi per la 18/a giornata d’andata, ha multato ...

Probabili formazioni Serie B/ Mosse 18^ giornata: Gigi Buffon ancora protagonista! Probabili formazioni Serie B: le mosse e i moduli degli allenatori per la 18^ giornata del campionato cadetto, penultimo turno nel girone di andata.

Ilsportivo della Lega Calcio diA, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi diasputati ieri inA e validi per la 18/a giornata d'andata, ha multato di 10 mila euro la Roma, ...Gerardo Mastrandrea ha comunicato le proprie decisioni in merito all'ultima giornata dellaA 2021/2022 di calcio. IlSportivo ha sancito la squalifica per un turno dei calciatori Nicolò Barella e Razvan Marin , militanti rispettivamente tra le fila di Inter e Cagliari. Ammenda ...(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi diasputati ieri in Serie A e validi per la 18/a giornata d’andata, ha multato ...Probabili formazioni Serie B: le mosse e i moduli degli allenatori per la 18^ giornata del campionato cadetto, penultimo turno nel girone di andata.