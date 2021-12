Covid 19, nuova ordinanza di De Luca: Vietate le feste in luoghi chiusi (Di domenica 19 dicembre 2021) Covid-19, Vietate feste SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. DE Luca: CONTROLLI SERI SULL’USO DELLA MASCHERINA. Sarà pubblicata in giornata l’ordinanza n.28 a firma del Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19. Se ne anticipano i contenuti: – Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza Leggi su 2anews (Di domenica 19 dicembre 2021)-19,SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. DE: CONTROLLI SERI SULL’USO DELLA MASCHERINA. Sarà pubblicata in giornata l’n.28 a firma del Presidente Vincenzo De, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da-19. Se ne anticipano i contenuti: – Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza

