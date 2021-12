Coppa di Francia | Milik trascina il Marsiglia con una tripletta

(Di domenica 19 dicembre 2021) Splende in Europa League (quattro gol nelle ultime tre, Lazio compresa), latita in Ligue 1 (in panchina nella vittoria contro lo Strasburgo) e si rialza indi. L'ex Napoli Arkadiusz ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Francia

Splende in Europa League (quattro gol nelle ultime tre, Lazio compresa), latita in Ligue 1 (in panchina nella vittoria contro lo Strasburgo) e si rialza indi. L'ex Napoli Arkadiusz Milik trascina il Marsiglia ai sedicesimi con una tripletta ai dilettanti del Cannet Rocheville nel 4 - 1 finale che ha visto anche Luis Henrique andare in gol. L'ex Napoli protagonista del successo della squadra di Sampaoli. Metz clamorosamente eliminato da una dilettante. La squadra di Sampaoli va ai sedicesimi grazie all'ex Napoli. Il Metz eliminato clamorosamente da una dilettante ...