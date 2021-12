Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Amici 2021 eliminati: chi è stato eliminato oggi, 19 dicembre Amici 2021 eliminati – Chi è stato eliminato oggi, domenica 19 dicembre 2021, nel corso della puntata di Amici 2021 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? Secondo le anticipazioni, ad essere eliminata è stata Cosmary, alla quale Alessandra Celentano non ha riconfermato la maglia. I concorrenti in sfida riusciranno invece a conservare il posto nella scuola, si tratta di Alex, Elena e Albe. Super ospite della puntata, chiamato a giudicare la gara tra i cantanti, è Fedez. In sfida per la prossima settimana finiscono Nicole e Rea. Streaming ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021): chi è, 19– Chi è, domenica 19, nel corso della puntata diin onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? Secondo le anticipazioni, ad essere eliminata è stata Cosmary, alla quale Alessandra Celentano non ha riconfermato la maglia. I concorrenti in sfida riusciranno invece a conservare il posto nella scuola, si tratta di Alex, Elena e Albe. Super ospite della puntata, chiamato a giudicare la gara tra i cantanti, è Fedez. In sfida per la prossima settimana finiscono Nicole e Rea. Streaming ...

Advertising

repubblica : Bengalese preso a calci in faccia e poi filmato. Ora il processo al trapper Sayanbull e ai suoi tre amici [di Andre… - LaStampa : Trento, 39enne non vaccinato muore di Covid. La frustrazione degli amici: ”Il Covid non esiste vero?” - fattoquotidiano : COINCIDENZE | Il boss ha parlato di un incontro con B. nella cittadella di Basiglio. In quel villaggio in passato a… - ModernoAlex : Prendetemi per manettaro ma , secondo me, ci sono troppe 'chiavi' e pochi 'lucchetti'. E buttiamole stè chiavi. Bes… - Rosanna_UC : RT @edoardoleo: Ieri sera! Grazie agli amici di @welikeduel @zdizoro -