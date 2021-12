AEW/WWE: Scambio di tweet al veleno tra Darby Allin e Cora Jade, reazione immediata dei fan (Di domenica 19 dicembre 2021) Cora Jade è considerata una delle più promettenti Superstar di NXT. Un push importante per Cora, che ha effettuato lo schienamento vincente ai War Games, ed è alla caccia del titolo massimo detenuto da Mandy Rose. Sua caratteristica, tra le tante, è l’utilizzo di uno skateboard durante il suo ingresso. Ovviamente i parallelismi con Darby Allin, altro skater, non sono mai mancati. E proprio da questa particolarità in comune si è scatenata una bufera ben più grave. L’ombra dello Speaking Out Movement su Allin Darby Allin rientra tra quei wrestler coinvolti nella bufera dello Speaking Out Movement, movimento sociale contro gli abusi emotivi, fisici e sessuali nell’industria del pro wrestling. Prima accusato da un’ex fidanzata tramite ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 dicembre 2021)è considerata una delle più promettenti Superstar di NXT. Un push importante per, che ha effettuato lo schienamento vincente ai War Games, ed è alla caccia del titolo massimo detenuto da Mandy Rose. Sua caratteristica, tra le tante, è l’utilizzo di uno skateboard durante il suo ingresso. Ovviamente i parallelismi con, altro skater, non sono mai mancati. E proprio da questa particolarità in comune si è scatenata una bufera ben più grave. L’ombra dello Speaking Out Movement surientra tra quei wrestler coinvolti nella bufera dello Speaking Out Movement, movimento sociale contro gli abusi emotivi, fisici e sessuali nell’industria del pro wrestling. Prima accusato da un’ex fidanzata tramite ...

