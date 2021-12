Temptation Island: il grande rimpianto di Antonella Elia (Di sabato 18 dicembre 2021) Il pubblico conosce Antonella Elia ormai da moltissimo tempo. La donna, infatti, ha debuttato negli anni ’90 con il format “Non è la Rai” e ad oggi nel suo curriculum ci sono tanti lavori e tanti programmi. In una recente intervista, però, l’ex concorrente di Temptation Island ha rivelato di aver un grandissimo rimpianto. Ecco quale. Con il suo ormai indistinguibile mood da “svampita”, Antonella Elia è ormai uno dei personaggi più amati del mondo della televisione ma è anche piuttosto discussa. La donna, che in passato ha lavorato con personaggi come Raimondo Vianello e Mike Bongiorno, di recente è tornata in tv grazie al grande Fratello Vip e a Temptation Island. Proprio nel programma di Maria De Filippi la donna ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 18 dicembre 2021) Il pubblico conosceormai da moltissimo tempo. La donna, infatti, ha debuttato negli anni ’90 con il format “Non è la Rai” e ad oggi nel suo curriculum ci sono tanti lavori e tanti programmi. In una recente intervista, però, l’ex concorrente diha rivelato di aver un grandissimo. Ecco quale. Con il suo ormai indistinguibile mood da “svampita”,è ormai uno dei personaggi più amati del mondo della televisione ma è anche piuttosto discussa. La donna, che in passato ha lavorato con personaggi come Raimondo Vianello e Mike Bongiorno, di recente è tornata in tv grazie alFratello Vip e a. Proprio nel programma di Maria De Filippi la donna ...

