Scuola, Ricci: "Green pass anche per gli alunni". Presidi contro: lede diritto a istruzione (Di sabato 18 dicembre 2021) “Green pass a Scuola per elementari, medie e superiori. Lettera appello sindaci al Governo. Se non si prende un provvedimento urgente, dopo pausa natalizia questo sarà l’amaro dono nella calza della Befana. Avremo tutti in Dad”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Pesaro e presidente dei sindaci di Ali, Matteo Ricci, pubblicando il link di una sua intervista a Repubblica. “Comprendiamo la preoccupazione di chi si trova a dover fronteggiare la quarta ondata che sta investendo in modo particolare la fascia più giovane della popolazione. D’altra parte la Scuola necessita di una estrema e doverosa gradualità nell’introduzione di misure che potrebbero comportare una compressione del diritto all’istruzione, pur se determinate da ragione di salute collettiva”. Così il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) “per elementari, medie e superiori. Lettera appello sindaci al Governo. Se non si prende un provvedimento urgente, dopo pausa natalizia questo sarà l’amaro dono nella calza della Befana. Avremo tutti in Dad”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Pesaro e presidente dei sindaci di Ali, Matteo, pubblicando il link di una sua intervista a Repubblica. “Comprendiamo la preoccupazione di chi si trova a dover fronteggiare la quarta ondata che sta investendo in modo particolare la fascia più giovane della popolazione. D’altra parte lanecessita di una estrema e doverosa gradualità nell’introduzione di misure che potrebbero comportare una compressione delall’, pur se determinate da ragione di salute collettiva”. Così il ...

