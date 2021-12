Sci: Goggia, 'vittoria di cuore e coraggio' (2) (Di sabato 18 dicembre 2021) (Adnkronos) - Con il successo di oggi Goggia balza al comando della classifica generale di Coppa del Mondo. "Siamo al 20 dicembre non guardo a queste cose -sottolinea la campionessa olimpica-. Sono molto contenta perché è la mia settima vittoria consecutiva e tutto è partito un anno qua, proprio su questa pista. Penso di essere molto ben tarata, concentrata e abbiamo lavorato benissimo sul set up quest'estate. Sci ottimi, scarponi anche, allenatori che mi danno ottime indicazioni e fisicamente mi sento più solida e prestante. La mia molla è che il cronometro riparte sempre da zero, perché quelle dietro spingono sempre per batterti e bisogna sempre dare qualcosa di più”. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) (Adnkronos) - Con il successo di oggibalza al comando della classifica generale di Coppa del Mondo. "Siamo al 20 dicembre non guardo a queste cose -sottolinea la campionessa olimpica-. Sono molto contenta perché è la mia settimaconsecutiva e tutto è partito un anno qua, proprio su questa pista. Penso di essere molto ben tarata, concentrata e abbiamo lavorato benissimo sul set up quest'estate. Sci ottimi, scarponi anche, allenatori che mi danno ottime indicazioni e fisicamente mi sento più solida e prestante. La mia molla è che il cronometro riparte sempre da zero, perché quelle dietro spingono sempre per batterti e bisogna sempre dare qualcosa di più”.

