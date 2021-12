Sbarra | Introdurre pensioni di garanzia per giovani Serve previdenza dal volto umano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dicembre 2021 "Va costruita unadalflessibile e inclusiva. Specialmente per ie per le donne. Lenon sono solo un costo economico, c'è anche il tema ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sbarra Introdurre

La7

Dobbiamopensioni di garanzia per i giovani incastrati nel precariato", così il segretario della Cislalla manifestazione a Roma. / Facebook Roberto Cecere...ma Cgil e Uil vanno avanti - Allo sciopero del 16 dicembre non ha aderito la Cisl di Luigi, ... 'C'è qualcuno che vorrebbe ancorail condono, stanno discutendo della rottamazione delle ...(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2021 'Va costruita una previdenza dal volto umano flessibile e inclusiva. Specialmente per i giovani e per le ...