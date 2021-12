Rasi, possibile da gennaio in Italia una cura con la pillola Pfizer (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA – Guido Rasi dice che è possibile da gennaio in Italia una cura con la pillola Pfizer. Sul fronte delle cure, le pillole anti-Covid saranno presto disponibili in Italia, “probabilmente da gennaio”, ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, l’ex direttore esecutivo dell’Ema e consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Figliuolo. E non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Autorizzazione test su uomo vaccino BNT162 Covid-19 In Alabama il primo che si ammala di COVID vince soldi Speranza: “Stiamo investendo molto sul vaccino” Speranza parla del vaccino anti Covid Per Zingaretti il vaccino contro il Covid 19 deve essere un ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA – Guidodice che èdainunacon la. Sul fronte delle cure, le pillole anti-Covid saranno presto disponibili in, “probabilmente da”, ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky Tg24, l’ex direttore esecutivo dell’Ema e consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Figliuolo. E non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Autorizzazione test su uomo vaccino BNT162 Covid-19 In Alabama il primo che si ammala di COVID vince soldi Speranza: “Stiamo investendo molto sul vaccino” Speranza parla del vaccino anti Covid Per Zingaretti il vaccino contro il Covid 19 deve essere un ...

