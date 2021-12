Muriel prova ad accendere la luce | difesa da mani nei capelli

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 dicembre 2021) Musso 6 : Turista per caso impegnato a ripararsi dal sole invernale che scende implacabile, sui due gol iniziali non tenta nemmeno la mossa. Da lui lecito aspettarsi qualcosa in più nelle uscite, tipo terzo gol della Roma? Per Natale arriva il cappellino dall’Atalanta Store. Toloi 5,5 : Marcatura iniziale su Abraham sbagliata. Anche sul terzo gol sembra in ritardo. Palomino 5,5 : Con i compagni dirimane con la testa nello spogliatoio favorendo il non nuovo avvio choc . Ripresa coraggiosa ma nei momenti decisivi non trova la posizione giusta per le chiusure Djimsiti 5,5 : In ritardo all’allenamento? In campo per rimediare, mossa psicologica che non funziona, sostituito paga per tutti, eppure l’unico vero pericolo del primo tempo nasce da un suo gran tiro salvato in corner da Rui Patricio(33’) 6 : Giocatore di biliardo la buca la centra ...