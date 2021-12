Milan e Juventus sul giocatore francese | si inserisce lo United!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 18 dicembre 2021) La Serie A in questi anni ha perso molti giocatori importanti, basti pensare nell’ultima sessione estiva. A questo proposito,hanno messo gli occhi sullo stesso: Boubacar Kamara, in forza al Marsiglia. Sul talento, però, si è inserita una big inglese. KamaraCome riporta il Daily Express, infatti, il Manchester United sarebbe in “trattativa avanzata” con l’entourage del. Il club è ormai rassegnato a perderlo a zero, visto che non rinnoverà il contratto, come ha fatto Thauvin la scorsa estate.