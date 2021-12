LIVE Conegliano-Minas Tenis Clube 0-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: le brasiliane vincono un primo set difficile per l’Imoco (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Muro di Carol Gattaz su un errore in ricezione di Conegliano 3-3 Stesso destino per la battuta di Folie 3-2 Altro errore però per la brasiliana al servizio 2-2 Cuttino è inarrestabile, grande conclusione in parallela 2-1 Fallo in attacco di Ozsoy 1-1 Ci pensa ancora Folie con un primo tempo verso posto 1 0-1 Cuttino a segno con un pallonetto, lasciato cadere colpevolmente dalla difesa gialloblù PARTE IL SECONDO SET 13:29 primo set perso da Conegliano nella manifestazione. l’Imoco paga i tanti errori in attacco e forse un po’ di tensione. Incoraggiante comunque la reazione nel finale di set. La partita è ancora molto lunga e c’è tutto il tempo per recuperare 23-25 Attacco violento di Ozsoy e il Minas ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Muro di Carol Gattaz su un errore in ricezione di3-3 Stesso destino per la battuta di Folie 3-2 Altro errore però per la brasiliana al servizio 2-2 Cuttino è inarrestabile, grande conclusione in parallela 2-1 Fallo in attacco di Ozsoy 1-1 Ci pensa ancora Folie con untempo verso posto 1 0-1 Cuttino a segno con un pallonetto, lasciato cadere colpevolmente dalla difesa gialloblù PARTE IL SECONDO SET 13:29set perso danella manifestazione.paga i tanti errori in attacco e forse un po’ di tensione. Incoraggiante comunque la reazione nel finale di set. La partita è ancora molto lunga e c’è tutto il tempo per recuperare 23-25 Attacco violento di Ozsoy e il...

