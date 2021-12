Infortuni | Tajani | ' più controlli | non si può morire così'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Torino 3 morti e 3 feriti nell'ennesimo incidente sul lavoro. Un cedimento alla base di una gru ha provocato il crollo della struttura reticolare per la manutenzione della facciata di un palazzo. Una strage senza fine quella delle morti bianche, con i dati Inail sue decessi in forte aumento dovuti anche alla ripresa post lockdown delle attività produttive. Sicurezza e lavoro devono essere un binomio imprescindibile. Piùe applicazione delle norme a tutela dei lavoratori. Non si può". Lo scrive sui social il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio

Il Dubbio

...è che gli ispettorati del lavoro debbono ricostruire una tipologia delle cause di questi... Brescia, tamponi offerti a poliziotti no Green Pass/: "Gratis solo per esenti" SABINO CASSESE:...Paolo Capone, Leader UGL: 'mortali sul lavoro, piaga nazionale' Green pass. Governo pone la fiducia alla Camera. Prenotazioni vaccini in aumento del 40% Riforma catasto.(FI), siamo ...Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Torino 3 morti e 3 feriti nell'ennesimo incidente sul lavoro. Un cedimento alla base di una gru ha provocato il crollo della struttura reticolare per la manutenzione della ...