Fiorentina-Sassuolo | Dionisi | “Gara difficile | Berardi è il nostro top player”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Laè una squadra che gioca, è in salute. Gioca in casa e in casa credo lo dimostrino ancora di più ogni partita, i risultati sono una conseguenza di queste cose, forse è la squadra più in forma di questo momento”. Queste le parole del tecnico delAlessioalla vigilia della sfida di campionato contro ladi Vincenzo Italiano. “Siamo sfavoriti sulla carta però la carta delle volte si può cambiare”. “Come si ferma Vlahovic? Da squadra – aggiunge l’allenatore – .individualmente perché è un giocatore che vince tanti duelli. E’ un giocatore forte, ne parlano tutti. Noi dobbiamo essere bravi come squadra. Noi non dobbiamo fermare Vlahovic. Lui fa tanto per lama hanno tante armi e dobbiamo essere bravi a difenderci dagli attacchi ...