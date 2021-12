“È una presa in giro”: Love is in the Air, ormai è guerra aperta (Di sabato 18 dicembre 2021) I fan della nota soap opera turca Love is in the Air sono ancora una volta sul piede di guerra a causa di una decisione della Mediaset Eda e Serkan (screenshot Twitter)Sono ormai diverse settimane che la Mediaset ha deciso di stravolgere completamente la programmazione della soap Love is in the Air. Prima la decisione di non mandare in onda la puntata speciale del sabato poi la scelta di ridurre l’appuntamento settimanale: una mossa messa in atto a favore di Barbara D’Urso. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Cosa stiamo guardando?”: attacco feroce contro Amici21, scelta incomprensibile In queste ore c’è però una nuova polemica che infuria sui social e riguarda non solo la durata ma anche la scelta della Mediaset in merito alla pubblicità. Una decisione che sta solo arrecando danno alla nota soap opera turca a ... Leggi su specialmag (Di sabato 18 dicembre 2021) I fan della nota soap opera turcais in the Air sono ancora una volta sul piede dia causa di una decisione della Mediaset Eda e Serkan (screenshot Twitter)Sonodiverse settimane che la Mediaset ha deciso di stravolgere completamente la programmazione della soapis in the Air. Prima la decisione di non mandare in onda la puntata speciale del sabato poi la scelta di ridurre l’appuntamento settimanale: una mossa messa in atto a favore di Barbara D’Urso. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Cosa stiamo guardando?”: attacco feroce contro Amici21, scelta incomprensibile In queste ore c’è però una nuova polemica che infuria sui social e riguarda non solo la durata ma anche la scelta della Mediaset in merito alla pubblicità. Una decisione che sta solo arrecando danno alla nota soap opera turca a ...

