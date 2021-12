Collane e braccialetti anti-5G, la beffa: “Sono radioattivi, non usateli” (Di sabato 18 dicembre 2021) Le autorità Olandesi per la sicurezza nucleare e la protezione da radiazioni (ANVS) ha emanato un allarme su circa dieci prodotti, scoperti essere radioattivi e altamente nocivi per la salute. Si tratta di dispositivi pubblicizzati come protezione contro le onde della nuova rete 5G, che molti credono nociva per la salute. Le autorità Olandesi hanno sollecitato la popolazione a non utilizzare tali prodotti, che se indossati per lunghi periodi di tempo potrebbero causare danni alla salute. LEGGI ANCHE => Il rover Perseverance trova tracce di origine organica su Marte: vita sul Paneta Rosso? Al momento non ci Sono prove che la rete 5G sia dannosa alla salute, anche l’OMS (L’Organizzazione Mondiale della Sanità) ha affermato che la rete 5G è sicura, e che non è fondamentalmente diversa dai segnali 3G e 4G già esistenti. Le reti ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 18 dicembre 2021) Le autorità Olandesi per la sicurezza nucleare e la protezione da radiazioni (ANVS) ha emanato un allarme su circa dieci prodotti, scoperti esseree altamente nocivi per la salute. Si tratta di dispositivi pubblicizzati come protezione contro le onde della nuova rete 5G, che molti credono nociva per la salute. Le autorità Olandesi hanno sollecitato la popolazione a non utilizzare tali prodotti, che se indossati per lunghi periodi di tempo potrebbero causare danni alla salute. LEGGI ANCHE => Il rover Perseverance trova tracce di origine organica su Marte: vita sul Paneta Rosso? Al momento non ciprove che la rete 5G sia dannosa alla salute, anche l’OMS (L’Organizzazione Mondiale della Sanità) ha affermato che la rete 5G è sicura, e che non è fondamentalmente diversa dai segnali 3G e 4G già esistenti. Le reti ...

