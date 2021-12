Calciomercato Napoli, si cerca un sostituto di Manolas: la lista di Giuntoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Novità sul fronte Calciomercato per il Napoli. Infatti con l’addio di Kostas Manolas si cerca il sostituto: la lista completa. Cristiano Giuntoli e gli obiettivi per il mercato invernale (via Getty Images)Il Napoli ha compiuto il primo colpo di Calciomercato con la cessione di Kostas Manolas. Per questo motivo la priorità a gennaio è quella di trovare un sostituto del difensore greco. Infatti il DS Cristiano Giuntoli ha risparmiato 4,2 milioni di ingaggio. Adesso il direttore sportivo è al lavoro ed avrebbe già presentato a De Laurentiis la lista dei possibili sostituti. Sul taccuino di Giuntoli l’obiettivo numero uno è Bremer del Torino. Il difensore ... Leggi su vesuvius (Di sabato 18 dicembre 2021) Novità sul fronteper il. Infatti con l’addio di Kostassiil: lacompleta. Cristianoe gli obiettivi per il mercato invernale (via Getty Images)Ilha compiuto il primo colpo dicon la cessione di Kostas. Per questo motivo la priorità a gennaio è quella di trovare undel difensore greco. Infatti il DS Cristianoha risparmiato 4,2 milioni di ingaggio. Adesso il direttore sportivo è al lavoro ed avrebbe già presentato a De Laurentiis ladei possibili sostituti. Sul taccuino dil’obiettivo numero uno è Bremer del Torino. Il difensore ...

