Calcio | scontri Parigi | il Lione vieta le trasferte ai propri tifosi

(Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dic. - (Adnkronos) - Pugno duro delverso idopo gliin Coppa di Francia sul campo del Paris Fc. Il club ha infatti deciso dire le, come annunciato in una nota. "Fino a nuovo ordine e finché non sarà fatta luce sull'identificazione dei colpevoli, l'Olympiquedecide dire ai gruppi didi seguire la squadra nelle partite in trasferta. L'Olympiquesi assume tutte le responsabilità e mostra tutta la sua determinazione nel fare luce sulle persone coinvolte, qualunque sia il loro club di appartenenza, e sanzionarle. L'Olympiqueha deciso dunque di sporgere denuncia e adotterà le misure più severe contro le ...

... Noel Le Graet , dopo gliavvenuti nel corso della partita tra Paris Fc e Lione di Coppa di Francia. Un nuovo episodio di violenza, che apre il dibattito nelfrancese: ' Ho preso atto ...La sospensione del match Paris Fc - Lione, valevole per la Coppa di Francia, non è che l'ultimo episodio di un preoccupante crescendo di disordini che stanno caratterizzando i principali tornei ...Condividi questo articolo:Lione, 18 dic. – (Adnkronos) – Pugno duro del Lione verso i propri tifosi dopo gli scontri in Coppa di Francia sul campo del Paris Fc. Il club ha infatti deciso di vietare le ...Caos in Ligue 1, il Lione annuncia: "Stop ai tifosi in trasferta". Ecco la nota della squadra, massima disponibilità alle forze dell'ordine ...