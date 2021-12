Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 17 dicembre 2021 (Di sabato 18 dicembre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 17 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3553 spettatori (18.68% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2989 spettatori (19.61%). Lo speciale Le Iene Presentano: Due anni di Covid su Italia1 ha ottenuto 945 spettatori (6.15%); su Rai2 il film Il Mistero della Casa del Tempo 885 spettatori (4.06%); il docufilm Sergio Marchionne su Rai3 ha conquistato 916 spettatori (4.32%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado ha interessato 926 spettatori (5.40%) e su La7 il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 18 dicembre 2021)tv: idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3553 spettatori (18.68% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2989 spettatori (19.61%). Lo speciale Le Iene Presentano: Due anni di Covid su Italia1 ha ottenuto 945 spettatori (6.15%); su Rai2 il film Il Mistero della Casa del Tempo 885 spettatori (4.06%); il docufilm Sergio Marchionne su Rai3 ha conquistato 916 spettatori (4.32%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado ha interessato 926 spettatori (5.40%) e su La7 il ...

