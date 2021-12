Amici 21, arriva Fedez come ospite: le reazioni felici degli alunni (Di sabato 18 dicembre 2021) Amici 21, Fedez sarà uno degli ospiti nel programma di Maria de Filippi in onda su Canale 5, la notizia girava nell’aria già da tempo e i fan del rapper hanno imparato a conoscere il suo modo di fare e soprattutto per via del suo “spoiler” alla portata di mano. Stavolta il rapper ha pubblicato su Instagram una foto dei camerini nello studio di Canale 5, forse ingenuamente ha pensato che quella foto non avrebbe rivelato la sua partecipazione al talent show, ma a quanto pare i suoi followers non si sono lasciati sfuggire l’indizio. Amici 21, Fedez sarà l’ospite nella puntata di Domenica 19 Dicembre (Instagram)Sono giunte le anticipazioni del programma in onda su Canale 5 con Maria de Filippi circa la sua partecipazione durante la puntata del 19 Dicembre 2021, queste ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021)21,sarà unoospiti nel programma di Maria de Filippi in onda su Canale 5, la notizia girava nell’aria già da tempo e i fan del rapper hanno imparato a conoscere il suo modo di fare e soprattutto per via del suo “spoiler” alla portata di mano. Stavolta il rapper ha pubblicato su Instagram una foto dei camerini nello studio di Canale 5, forse ingenuamente ha pensato che quella foto non avrebbe rivelato la sua partecipazione al talent show, ma a quanto pare i suoi followers non si sono lasciati sfuggire l’indizio.21,sarà l’nella puntata di Domenica 19 Dicembre (Instagram)Sono giunte le anticipazioni del programma in onda su Canale 5 con Maria de Filippi circa la sua partecipazione durante la puntata del 19 Dicembre 2021, queste ...

