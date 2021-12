Alex e Delia sono tornati insieme: “L’ho perdonato” (Di sabato 18 dicembre 2021) Alex Belli e Delia Duran domani saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. I due sono tornati ad essere ufficialmente una coppia, come confermato dall’ex gieffino. “Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre. Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare”. Delia Duran ha perdonato Alex Belli: “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel ... Leggi su biccy (Di sabato 18 dicembre 2021)Belli eDuran domani saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. I duead essere ufficialmente una coppia, come confermato dall’ex gieffino. “è l’unica che riesce a capirmi. Iosempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre. Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare”.Duran haBelli: “ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel ...

