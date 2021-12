Tennis | Paoletti può tornare in campo | annullata la squalifica per doping

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Matildepuòimmediatamente in. Questa la decisione dell’Itf che ha cancellato laprovvisoria entrata in vigore lo scorso 14 settembre dopo la positività al Clostebol, una sostanza anabolizzante“. Lo ha reso noto la Federtramite una nota pubblicata sul sito ufficiale. “Il test era avvenuto lo scorso 19 luglio durante il Wta 250 di Palermo, dove la ragazza era iscritta al solo torneo di doppio – si legge ancora -. L’esame delle urine della diciottenne, svolto nel laboratorio Wada di Montreal, in Canada, conteneva tracce di un metabolita del Clostebol, contenuto nella lista delle sostanze proibite nella categoria S1, quella degli agenti anabolizzanti“. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Matilde #Paoletti può tornare in campo: l'Itf ha cancellato la squalifica provvisoria per doping -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Paoletti

TennisItaliano.it

... Tomasini, Scheepers, Caruso, Facinelli, Macchioni, Alunni Cardinali, Raouafi, Peter Rios, Corò, Gasparri,F., Masilla, Bevagna. All.: Speziali " Fastellini ← Meraviglioso Junior...Non mancano neanche, naturalmente, le interviste a bordo campo di Francesca. Soprattutto non mancano o sono mancati i match. Una vera e propria abbuffata, cominciata giovedi 25, con Croazia -...La giovane tennista perugina Matilde Paoletti, classe 2003, può tornare immediatamente in campo. Questa la decisione dell'ITF che ha cancellato la squalifica provvisoria entrata in vigore lo scorso 14 ...Nello scorso weekend si è disputato il penultimo turno di andata dei campionati a squadre: una due giorni che ha visto le formazioni dell’A.S.D. TennisTavolo San Polo alternare vittorie e successi. In ...