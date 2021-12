Tennis | Grande Slam 2022 | i favoriti dell’Australian Open

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Per i prossimi Australianla notizia che desta maggiore curiosità sta nel fatto che il n. 1 al mondo Novak Djokovic sia stato inserito come partecipante dell’importante torneo del, ma che ancora il serbo non sia certo di parteciparvi: sarebbe una perdita enorme per lo spettacolo. La sua partecipazione è collegata al suo continuo rifiuto di comunicare se sia o meno vaccinato contro il Covid-19, che ricordiamo essere elemento essenziale per poter entrare nel continente australiano. Djokovic ha vinto complessivamente nove titoli degli Australiane conquistando il decimo successo diventerebbe il primota in tutti i tempi a conquistare 21 titoli del, cosa ancora non riuscita né a Roger Federer né a Rafael Nadal. Lo spagnolo, che sarà ...

Advertising

TennisWorldit : Angelique Kerber si racconta: 'Il mio grande sogno era vincere Wimbledon' - news_rimini : Tennis, scatta sabato a Riccione una grande edizione del memorial Piero Serafini - Riccione - Sport - Jackangelsud : @paolobertolucci Paolo sei grande sempre in qualsiasi tua azione …?? e nel tennis avevi una classe immensa , re del doppio !!! - dinophotosport : RT @ZubiTennis: Grazie Mille!! @Tennis_Ita Grande di Italia @semerix - UffStampaSport : Dal @TENNISCLUBCREMA al college negli USA, il grande viaggio di Gabriele Datei Link al comunicato stampa nei comme… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Grande

Sportface.it

"Quel torneo " hanno raccontato " è stato il piùdispiacere di quest'anno . Ci sentivamo molto competitive, sapevamo di poter lottare per il titolo, ma è andata così. La mancanza di continuità ...... in particolare, in epoca sabauda veniva utilizzato il Salone dei Corazzieri , la piùdelle sale, come campo daal coperto. In precedenza, veniva utilizzato anche come pista di ...È Andy Murray il secondo finalista del Mubadala World Tennis Championship 2021 di tennis, 13ma edizione del torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi. Il britannico sconfigge per 6-3 7-5 il rient ...La Scuola tennis della Madonnella viaggia sempre a gonfie vele. A dispetto delle problematiche legate alla pandemia, il circolo di via di Villa Grazioli a Grottaferrata continua a ...