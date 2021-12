Smart&Start Italia, finanziate da Invitalia oltre 120 startup innovative nel 2021 (Di venerdì 17 dicembre 2021) oltre 120 le startup innovative finanziate, con 74 milioni di euro di investimenti attivati e più di 800 posti di lavoro creati. Sono questi i numeri del 2021 di Smart&Start Italia, l’incentivo di InvItalia rivolto alle startup ad alto contenuto innovativo su tutto il territorio nazionale. Su 349 domande esaminate, 123 hanno ottenuto una valutazione positiva, con un tasso di ammissione del 35%. Le agevolazioni complessivamente concesse nel corso dell’anno sono pari a 60 milioni di euro. Tra i progetti finanziati, il 22% riguarda il settore dell’Internet of Things, seguito dalle Life Sciences (15%) e dall’e-commerce (13%). Ben rappresentati anche i settori ambiente, energia e cloud computing. InvItalia riferisce che i due terzi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021)120 le, con 74 milioni di euro di investimenti attivati e più di 800 posti di lavoro creati. Sono questi i numeri deldi Smart&Start, l’incentivo di Invrivolto allead alto contenuto innovativo su tutto il territorio nazionale. Su 349 domande esaminate, 123 hanno ottenuto una valutazione positiva, con un tasso di ammissione del 35%. Le agevolazioni complessivamente concesse nel corso dell’anno sono pari a 60 milioni di euro. Tra i progetti finanziati, il 22% riguarda il settore dell’Internet of Things, seguito dalle Life Sciences (15%) e dall’e-commerce (13%). Ben rappresentati anche i settori ambiente, energia e cloud computing. Invriferisce che i due terzi ...

