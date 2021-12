Salernitana, premio alla carriera “Andrea Fortunato” a Franck Ribery (Di venerdì 17 dicembre 2021) premio alla carriera “Andrea Fortunato” a Franck Ribery. Lo speciale riconoscimento, dedicato al calciatore della Juventus scomparso a soli 24 anni a causa della leucemia e organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito, verrà consegnato al francese nel pre-partita di Salernitana-Inter. Ribery dunque ritirerà il premio a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita di campionato, in programma allo stadio Arechi alle ore 20:45 di venerdì 17 dicembre. Ribery riceverà un ritratto di Andrea Fortunato, realizzato dal Maestro Alfonso Mangone, e l’opera fotografica “Qui dove il calcio luccica”, contenente i cimeli esposti nel Museo del Calcio dedicato ad ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021)” a. Lo speciale riconoscimento, dedicato al calciatore della Juventus scomparso a soli 24 anni a causa della leucemia e organizzato dFondazione Fioravante Polito, verrà consegnato al francese nel pre-partita di-Inter.dunque ritirerà ila pochi minuti dal fischio d’inizio della partita di campionato, in programma allo stadio Arechi alle ore 20:45 di venerdì 17 dicembre.riceverà un ritratto di, realizzato dal Maestro Alfonso Mangone, e l’opera fotografica “Qui dove il calcio luccica”, contenente i cimeli esposti nel Museo del Calcio dedicato ad ...

