Record, spettacolo e primato. L’Inter vince come Conte e diverte come Inzaghi (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Inter vince, diverte, si diverte. La squadra di Simone Inzaghi travolge 5-0 in trasferta una Salernitana scossa dall’incertezza societaria e mette la freccia in classifica a +4 sul Milan, in attesa del big match di San Siro col Napoli di domenica sera. Tanti gol, spettacolo ma anche tanti Record. Il primo è quello di Samir Handanovic che entra nella top 10 di presenze (533) in Serie A superando Albertosi. Quale miglior modo di festeggiare se non la quinta porta inviolata di fila? Cinque partite, cinque vittorie, punteggio aggregato di 16-0: solo due volte L’Inter nella sua storia ha trovato il successo in cinque gare consecutive senza subire gol, nel 1989 e nel 1996. Ma non solo, c’è spazio anche per il Record di reti in un singolo ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021), si. La squadra di Simonetravolge 5-0 in trasferta una Salernitana scossa dall’incertezza societaria e mette la freccia in classifica a +4 sul Milan, in attesa del big match di San Siro col Napoli di domenica sera. Tanti gol,ma anche tanti. Il primo è quello di Samir Handanovic che entra nella top 10 di presenze (533) in Serie A superando Albertosi. Quale miglior modo di festeggiare se non la quinta porta inviolata di fila? Cinque partite, cinque vittorie, punteggio aggregato di 16-0: solo due voltenella sua storia ha trovato il successo in cinque gare consecutive senza subire gol, nel 1989 e nel 1996. Ma non solo, c’è spazio anche per ildi reti in un singolo ...

Advertising

FabrizioCorbia : Finita 103 gol stagionali per l'#Inter nell'anno solare in #SerieA ed e record ennesimo spettacolo della squadra di… - SherlockBrett89 : RT @SherlockBrett89: IL record mio delle foto..78 tutte in una botta. Ho fotografato anche i tombini del museo dei treni a Portici. Spe… - SherlockBrett89 : IL record mio delle foto..78 tutte in una botta. Ho fotografato anche i tombini del museo dei treni a Portici. Spettacolo. - fanpage : Nicolò Scalfi è stato il campione dei record di Caduta Libera. Quanti soldi ha vinto e come ha usato il montepremi - CamiSernagiotto : Su @SkyTG24 vi parlo del basso di McCartney venduto a una cifra record. Non è nemmeno il suo mitico Höfner! E non s… -