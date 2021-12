Quando parte il nuovo digitale terrestre e chi dovrà cambiare tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il governo ha deliberato la nuova road map per il passaggio al nuovo digitale terrestre. Dopo il rinvio dell’estate scorsa che ha fatto saltare tutto il calendario di tappe già definite, il Ministero dello Sviluppo Economico ha scelto martedì 8 marzo come data limite per il completamento del primo step che ci porterà verso l’adozione del cosiddetto DVB-T2, l’evoluzione del segnale contraddistinto dall’adozione di un nuovo codec di compressione, chiamato HEVC, destinato ad ottimizzare la qualità d'immagine in 4K su tutti i canali e aprendo le porte alla compatibilità per l'8K. Entro quella data tutti i canali nazionali dovranno essere codificati in MPEG-4, tagliando fuori tutti i televisori e i decoder datati e non compatibili con l’HD; soltanto le emittenti locali avranno più tempo (seguendo il calendario regionale o ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il governo ha deliberato la nuova road map per il passaggio al. Dopo il rinvio dell’estate scorsa che ha fatto saltare tutto il calendario di tappe già definite, il Ministero dello Sviluppo Economico ha scelto martedì 8 marzo come data limite per il completamento del primo step che ci porterà verso l’adozione del cosiddetto DVB-T2, l’evoluzione del segnale contraddistinto dall’adozione di uncodec di compressione, chiamato HEVC, destinato ad ottimizzare la qualità d'immagine in 4K su tutti i canali e aprendo le porte alla compatibilità per l'8K. Entro quella data tutti i canali nazionali dovranno essere codificati in MPEG-4, tagliando fuori tutti i televisori e i decoder datati e non compatibili con l’HD; soltanto le emittenti locali avranno più tempo (seguendo il calendario regionale o ...

