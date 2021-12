Nuoto, Mondiali Abu Dhabi 2021: Martinenghi argento nei 100 rana (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nicolò Martinenghi è medaglia d’argento nei 100 rana ai Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta. L’azzurro, non brillantissimo nelle prime uscite, risponde “presente” in finale e mette pressione anche al bielorusso Ilya Shymanovich, oro in 55?70 (record dei campionati). Martinenghi sale di colpi nel finale e tocca la piastra in seconda posizione in 55?80, superando lo statunitense Nic Fink, bronzo in 55?87. RIVIVI IL LIVE DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO MEDAGLIERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nicolòè medaglia d’nei 100aidi Abudiin vasca corta. L’azzurro, non brillantissimo nelle prime uscite, risponde “presente” in finale e mette pressione anche al bielorusso Ilya Shymanovich, oro in 55?70 (record dei campionati).sale di colpi nel finale e tocca la piastra in seconda posizione in 55?80, superando lo statunitense Nic Fink, bronzo in 55?87. RIVIVI IL LIVE DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO MEDAGLIERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE SportFace.

