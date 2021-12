Natale a Milano: gli appuntamenti da non perdere in città (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Macbeth” di Giuseppe Verdi e diretto dal maestro Riccardo Chailly ha aperto lo scorso 7 dicembre la stagione del Teatro alla Scala. Una data più che simbolica, non solo per la Prima tanto attesa dopo lo stop obbligato dello scorso anno e dopo un lungo periodo di teatri chiusi. Una data che ha rappresentato, a tutti gli effetti, l’inizio di un periodo natalizio che tanto è mancato. Quel momento dell’anno in cui Milano si riempie di luci, mercatini, tradizioni, profumi. A essere diffusa, infatti, non è stata solo la Prima di Macbeth (la proiezione dello spettacolo, gratuita, è avvenuta in 34 luoghi diversi della città per chi come noi, comuni mortali, non ha avuto un posto in platea). È diffusa la fragranza delle caldarroste per le vie del centro di nuovo animate. Sono diffusi i numerosi mercatini, di nuovo in presenza, un appuntamento con la tradizione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Macbeth” di Giuseppe Verdi e diretto dal maestro Riccardo Chailly ha aperto lo scorso 7 dicembre la stagione del Teatro alla Scala. Una data più che simbolica, non solo per la Prima tanto attesa dopo lo stop obbligato dello scorso anno e dopo un lungo periodo di teatri chiusi. Una data che ha rappresentato, a tutti gli effetti, l’inizio di un periodo natalizio che tanto è mancato. Quel momento dell’anno in cuisi riempie di luci, mercatini, tradizioni, profumi. A essere diffusa, infatti, non è stata solo la Prima di Macbeth (la proiezione dello spettacolo, gratuita, è avvenuta in 34 luoghi diversi dellaper chi come noi, comuni mortali, non ha avuto un posto in platea). È diffusa la fragranza delle caldarroste per le vie del centro di nuovo animate. Sono diffusi i numerosi mercatini, di nuovo in presenza, un appuntamento con la tradizione ...

