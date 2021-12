Morti due fratellini nell’incendio del campo nomadi a Foggia. Corpicini carbonizzati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tragedia in un campo nomadi di Foggia. Due bambini di 2 e 4 anni, fratelli, sono Morti in un incendio che si è sviluppato attorno alle 9 nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, sono bruciate alcune baracche e in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tragedia in undi. Due bambini di 2 e 4 anni, fratelli, sonoin un incendio che si è sviluppato attorno alle 9 neldi Stornara a. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, sono bruciate alcune baracche e in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli L'articolo proviene da Firenze Post.

