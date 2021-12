Milan, Saelemaekers: “Leao e Maldini diventeranno dei fenomeni” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il calciatore belga Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alexis, calciatore del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il calciatore belga

Advertising

Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Saelemaekers a Dazn: “So che devo fare più gol, sto lavorando tanto per questo. So che è importante anche per la squadra, è… - PianetaMilan : #Milan, #Saelemaekers: '#Leao e #Maldini diventeranno dei fenomeni' - notizie_milan : L’impegno di Saelemaekers: “Devo segnare di più” - matteo_milan91 : RT @FraNasato: Saelemaekers a Dazn: “So che devo fare più gol, sto lavorando tanto per questo. So che è importante anche per la squadra, è… - teo_acm : RT @FraNasato: Saelemaekers a Dazn: “So che devo fare più gol, sto lavorando tanto per questo. So che è importante anche per la squadra, è… -